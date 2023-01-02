Іспанська поліція виявила приховану колекцію античних артефактів віком до 5000 років

В Іспанії почали розслідування щодо двох осіб у зв’язку зі знайденою у їхніх домівках незареєстрованою колекцією античних артефактів та інших археологічних знахідок, деяким з них може бути до 5000 років.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Колекції знайшли у двох приватних будинках в Аліканте, йдеться про сотні об’єктів. Розслідування почалося ще у листопаді, коли поліції передали інформацію, що в одному будинку у селі Гата де Горгос нібито зберігається скелет з археологічних розкопок. Обшук підтвердив цю інформацію, фрагменти кісток виявилися віком від 4 до 5 тисяч років. Оскільки у господаря будівлі не було жодних документів, щоб довести походження знахідки, вважається, що вона є нелегальною.

Guardia Civil Mo. Interior

Чоловік погодився на співпрацю зі слідством і вказав їм на ще один будинок у сусідньому місті Денія. Там виявили 350 старовинних об’єктів - жорна бронзової доби, фінікійські амфори, римський ткацький станок, фрагменти кістяків, фрагменти давньоримської мозаїки, гранату і гарматні ядра XVIII ст.

Поліція називає знахідку однією з найбільших нелегальних приватних колекцій у провінції Аліканте.

Власник будинка переконує, що успадкував скарби від покійного родича, але не має жодних документів на підтвердження того, що вони справді належали покійнику, та не повідомляв про них у відповідні органи.

Водночас правоохоронці знайшли записи від руки, скоріш за все, справді покійного родича, де він детально описує місця знахідки об’єктів. Ця інформація може допомогти експертам встановити точний вік об’єктів, їхню цінність та вказати на місцевість, де варто провести додаткові археологічні дослідження.

Власникам колекції загрожують звинувачення у привласненні об’єктів історичної, наукової та культурної цінності. На час розслідування колекції зберігаються в археологічному музеї міста Денія.

У 2020 році в Аліканте виявили римські амфори І ст. н.е., які використовувалися як декор у звичайній продуктовій крамниці.