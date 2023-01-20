Премьера Британии оштрафовали за непристегнутый ремень в авто

Полиция английского графства Ланкашир выписала штраф британскому премьер-министру Риши Сунаку за то, что он ехал на заднем сиденье автомобиля без пристегнутого ремня безопасности во время съемок видео для Instagram.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Британии человек может быть оштрафован на сумму до 500 фунтов стерлингов за непристегнутый ремень безопасности, кроме исключительных случаев - например работников экстренных служб, пассажиров такси или когда водитель сдает задним ходом.

Какой именно штраф выписали Сунаку, в полиции Ланкашира не уточняют.

Представитель Даунинг-стрит в пятницу сообщил, что премьер-министр Британи полностью признает ошибку и "выполнит назначенное наказание".

Напомним, видео для Instagram Сунак снимал во время поездки по стране, рассказывая о правительственной "программе выравнивания" для менее успешных районов. Подписчики его страницы обратили внимание, что ремень безопасности отсутствует.

По данным министерства транспорта Британии, в 2021 году около 30% погибших в ДТП водителей и пассажиров авто не были пристегнуты ремнем безопасности, который мог бы дать им дополнительные шансы выжить.

Как напоминает Reuters, это уже второй штраф для Сунака. В прошлом году он вместе с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном был оштрафован за нарушение коронавирусных ограничений из-за вечеринок на Даунинг-стрит.