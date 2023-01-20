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Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто

П'ятниця, 20 січня 2023, 22:11

Поліція англійського графства Ланкашир виписала штраф британському прем'єр-міністру Ріші Сунаку за те, що він їхав на задньому сидінні автомобіля без пристебнутого паска безпеки під час зйомок відео для Instagram.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Британії людина може бути оштрафована на суму до 500 фунтів стерлінгів за непристебнутий пасок безпеки, окрім виняткових випадків – наприклад працівників екстрених служб, пасажирів таксі або коли водій здає заднім ходом.

Який саме штраф виписали Сунаку, в поліції Ланкаширу не уточнюють.

Представник Даунінг-стрит у п’ятницю повідомив, що прем’єр-міністр Британі повністю визнає помилку й "виконає призначене покарання".

Нагадаємо, відео для Instagram Сунак знімав під час поїздки країною, розповідаючи про урядову "програму вирівнювання" для менш успішних районів. Підписники його сторінки звернули увагу, що пасок безпеки відсутній. 

За даними міністерства транспорту Британії, у 2021 році близько 30% загиблих у ДТП водіїв та пасажирів авто не були пристібнуті паском безпеки, який міг би дати їм додаткові шанси вижити. 

Як нагадує Reuters, це вже другий штраф для Сунака. Минулого року він разом з тодішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном був оштрафований за порушення коронавірусних обмежень через вечірки на Даунінг-стрит.

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Велика Британія

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