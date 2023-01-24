США после заявления Эрдогана: Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО

Соединенные Штаты считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что его страна не ратифицирует заявки.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Вы знаете нашу позицию относительно Финляндии и Швеции и их вступления в НАТО. Вы слышали это от администрации, вы слышали это от членов Конгресса. Мы решительно поддерживаем их кандидатуры на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция готовы вступить в Альянс", - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что обе страны готовы присоединиться к Альянсу благодаря своим военным возможностям и давнему партнерству в области безопасности.

"Что касается того, что мы видели в последние дни, то мы поддерживаем свободу объединений, право на мирные собрания как элементы любой демократии. Но, как сказал шведский премьер-министр, сожжение святых для многих книг является глубоко неуважительным поступком, и он подчеркнул, что то, что является законным, не обязательно является уместным. У нас в стране есть поговорка - что-то может быть законным, но ужасным. Я думаю, что в данном случае то, что мы видели в контексте Швеции, подпадает под эту категорию", - сказал Прайс.

Он добавил, что за событиями в Швеции могут стоять те, кто намеренно пытается ослабить единство между европейскими союзниками и партнерами.

"Мы считаем, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО. Мы последовательно заявляли об этом, но, в конце концов, это решение и консенсус, которого Финляндия и Швеция должны достичь с Турцией", - сказал Прайс.

Эрдоган в понедельник предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана возле посольства Анкары в Стокгольме.

По его словам, если Швеция не будет проявлять уважения к Турции или мусульманам, то "они не увидят от нас никакой поддержки в вопросе НАТО".

21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.