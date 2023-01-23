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Эрдоган: без уважения к Турции Швеции не видать поддержки вступления в НАТО

Понедельник, 23 января 2023, 18:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана возле посольства Анкары в Стокгольме.

Турецкого президента цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Эрдоган резко раскритиковал протест Расмуса Палудана с сожжением Корана в субботу, заявив, что это оскорбление для всех, особенно для мусульман. 

Он также раскритиковал шведские власти за разрешение на проведение демонстрации возле посольства Турции в Стокгольме.

Эрдоган также раскритиковал Швецию за прокурдские протесты, на которых демонстранты размахивали флагами различных курдских групп, в том числе Рабочей партии Курдистана, которая десятилетиями проводила восстания против Турции. РПК считается террористической группой в Турции, Европейском Союзе и Соединенных Штатах, но ее символика не запрещена в Швеции.

"Поэтому вы дадите разгул террористическим организациям, а потом ожидаете нашей поддержки для вступления в НАТО. Этого не произойдет", - сказал Эрдоган, имея в виду заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО. 

По его словам, если Швеция не будет проявлять уважения к Турции или мусульманам, то "они не увидят от нас никакой поддержки в вопросе НАТО".

21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Премьер Швеции осудил сожжение Корана на антитурецкой акции.

Турция в субботу отменила запланированный визит министра обороны Швеции в ответ на разрешение скандинавской страны на антитурецкие протесты.





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Турция Расширение НАТО Швеция

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