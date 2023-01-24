США після заяви Ердогана: Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО

Сполучені Штати вважають, що Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО попри заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що його країна не ратифікує заявки.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Ви знаєте нашу позицію щодо Фінляндії і Швеції та їхнього вступу до НАТО. Ви чули це від адміністрації, ви чули це від членів Конгресу. Ми рішуче підтримуємо їхні кандидатури на вступ до НАТО. Фінляндія і Швеція готові вступити до Альянсу", - сказав Прайс.

Він наголосив, що обидві країни готові приєднатися до Альянсу завдяки своїм військовим можливостям і давньому партнерству в галузі безпеки.

"Що стосується того, що ми бачили останніми днями, то ми підтримуємо свободу об'єднань, право на мирні зібрання як елементи будь-якої демократії. Але, як сказав шведський прем'єр-міністр, спалення святих для багатьох книг є глибоко неповажним вчинком, і він підкреслив, що те, що є законним, не обов'язково є доречним. У нас в країні є приказка - щось може бути законним, але жахливим. Я думаю, що в даному випадку те, що ми бачили в контексті Швеції, підпадає під цю категорію", - сказав Прайс.

Він додав, що за подіями у Швеції можуть стояти ті, хто навмисно намагається послабити єдність між європейськими союзниками і партнерами.

"Ми вважаємо, що Фінляндія і Швеція готові стати членами НАТО. Ми послідовно заявляли про це, але, зрештою, це рішення і консенсус, якого Фінляндія і Швеція мають досягти з Туреччиною", - сказав Прайс.

Ердоган у понеділок попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольмі.

За його словами, якщо Швеція не виявлятиме поваги до Туреччини чи мусульман, то "вони не побачать від нас жодної підтримки в питанні НАТО".

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. Безпосередньо під посольством зібралася акція і на підтримку Туреччини та її президента.

Прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції.

Туреччина в суботу скасувала запланований візит міністра оборони Швеції у відповідь на дозвіл скандинавської країни на антитурецькі протести.