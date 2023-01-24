Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Страны G7 подтвердили поддержку энергетического сектора Украины на фоне российских атак

Вторник, 24 января 2023, 22:46

Представители стран "Группы семи" во вторник провели встречу совместно с партнерами, на которой обсудили дальнейшую поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от обстрелов со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении государственного департамента США.

На встрече, которую возглавляли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши, обсуждались текущие усилия по ускорению поставок энергетического оборудования в Украину.

"G7 взяла на себя обязательства продолжать тесную координацию с целью предоставления оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупки необходимой инфраструктуры и поддержки долгосрочного видения Украины по модернизации и декарбонизации ее энергетической системы и интеграции с европейской системой", - говорится в сообщении.

Швеция предоставит Украине оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

Добавляется, что Блинкен отдельно отметил твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На прошлой неделе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как известно, с октября 2022 года Россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (группа семи) Энергетика Война с РФ

Статьи

Конец нейтралитета Молдовы: что стоит за словами Санду о вступлении в НАТО

Есть ли у Молдовы шанс стать членом НАТО? И зачем президент страны подняла дискуссии о членстве в Альянсе? (укр.)
24 января 2023 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии

Какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии? И каковы шансы, что они приведут к реваншу пророссийских сил? (укр.)
24 января 2023 — Максим Андрущенко, политолог (Чехия)

Украина проиграла выборы, но не ассамблею: что произошло в Страсбурге на сессии ПАСЕ

Это поражение стало тревожным звоночком для Украины. Мережко доказал своим примером: того, что идею инициировала Украина, теперь уже недостаточно для победы (укр.)
24 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Страсбурга