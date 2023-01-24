Страны G7 подтвердили поддержку энергетического сектора Украины на фоне российских атак

Представители стран "Группы семи" во вторник провели встречу совместно с партнерами, на которой обсудили дальнейшую поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от обстрелов со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении государственного департамента США.

На встрече, которую возглавляли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши, обсуждались текущие усилия по ускорению поставок энергетического оборудования в Украину.

"G7 взяла на себя обязательства продолжать тесную координацию с целью предоставления оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупки необходимой инфраструктуры и поддержки долгосрочного видения Украины по модернизации и декарбонизации ее энергетической системы и интеграции с европейской системой", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Блинкен отдельно отметил твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На прошлой неделе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена направит 125 миллионов долларов на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут ремонтным бригадам в Украине устранять последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как известно, с октября 2022 года Россия усилила удары по украинской электросети и другим объектам критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.