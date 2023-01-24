Країни G7 підтвердили підтримку енергетичного сектора України на тлі російських атак

Представники країн "Групи семи" у вівторок провели зустріч спільно з партнерами, на якій обговорили подальшу підтримку енергетичного сектора України, що потерпає від обстрілів з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні державного департаменту США.

На зустрічі, яку очолювали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші, обговорювались поточні зусилля з прискорення поставок енергетичного обладнання в Україну.

"G7 взяла на себе зобов'язання продовжувати тісну координацію з метою надання обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, закупівлі необхідної інфраструктури та підтримки довгострокового бачення України щодо модернізації та декарбонізації її енергетичної системи та інтеграції з європейською системою", – йдеться в повідомленні.

Додається, що Блінкен окремо наголосив на твердому зобов'язанні Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Минулого тижня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.