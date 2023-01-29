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В швейцарской Женеве предлагают впервые в истории страны запретить нацистскую символику

Воскресенье, 29 января 2023, 14:15

Законодатели Женевы впервые в истории Швейцарии внесли проект изменений в конституцию кантона, которые бы предусмотрели запрет демонстрации или ношения нацистской символики в общественных местах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

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Законодательное собрание Женевы обсудило предложение в Международный день памяти жертв Холокоста в пятницу и 56 голосами против 28 решили направить план на более тщательное рассмотрение в комиссию по правам человека.

"Все сказали, что они согласны с текстом, что он желателен, необходим и полезен", - сказал в комментарии AFP депутат от "Зеленых" Франсуа Лефорт.

Если законодатели Женевы одобрят инициативу, ее еще должен утвердить федеральный парламент Швейцарии в Берне, а затем референдум в кантоне. Комитет по юридическим вопросам швейцарского парламента ранее заявил, что поддерживает запрет нацистской символики.

В Швейцарии ношение и публичная демонстрация нацистской символики не запрещены, если они не сопровождаются сообщениями, пропагандирующими расистскую или антисемитскую идеологию. Эту лазейку в законодательстве активно используют неонацистские группы и те, кто зарабатывает на продаже товаров с символикой Третьего Рейха.

Тем временем на Швейцарию, которая во время Второй мировой войны сохраняла нейтралитет, растет давление с тем, чтобы она урегулировала вопрос демонстрации нацистской символики, как это сделало большинство европейских стран.

На этом фоне федеральное правительство Швейцарии в прошлом году поручило министерству юстиции рассмотреть пути запрета нацистской символики. В декабре там заявили, что такой запрет "в принципе возможен, но создание нового стандарта наткнется на значительные юридические препятствия".

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Швейцария

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