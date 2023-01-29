У швейцарській Женеві пропонують уперше в історії країни заборонити нацистську символіку

Законодавці Женеви вперше в історії Швейцарії внесли проєкт змін до конституції кантону, які б передбачили заборону демонстрації або носіння нацистської символіки в громадських місцях.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агенції AFP.

Законодавчі збори Женеви обговорили пропозицію в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту в п’ятницю й 56 голосами проти 28 вирішили направити план на більш ретельний розгляд до комісії з прав людини.

"Усі сказали, що вони згодні з текстом, що він бажаний, необхідний і корисний", – сказав у коментарі AFP депутат від "Зелених" Франсуа Лефорт.

Якщо законодавці Женеви схвалять ініціативу, її ще має затвердити федеральний парламент Швейцарії в Берні, а потім референдум у кантоні. Комітет з юридичних питань швейцарського парламенту раніше заявив, що підтримує заборону нацистської символіки.

У Швейцарії носіння і публічна демонстрація нацистської символіки не заборонені, якщо вони не супроводжуються повідомленнями, що пропагують расистську або антисемітську ідеологію. Цю лазівку в законодавстві активно використовують неонацистські групи й ті, хто заробляє на продажі товарів із символікою Третього Райху.

Тим часом на Швейцарію, яка під час Другої світової війни зберігала нейтралітет, зростає тиск із тим, щоб вона врегулювала питання демонстрації нацистської символіки, як це зробила більшість європейських країн.

На цьому тлі федеральний уряд Швейцарії минулого року доручив міністерству юстиції розглянути шляхи заборони нацистської символіки. У грудні там заявили, що така заборона "в принципі можлива, але створення нового стандарту наштовхнеться на значні юридичні перешкоди".