Генсек НАТО намекнул, что Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс отдельно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ключевым вопросом является не вступление Швеции и Финляндии в Альянс вместе, а то, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Столтенберг сказал журналистам во вторник перед министерской встречей НАТО.

Он напомнил, что по состоянию на сейчас 28 из 30 государств-членов Альянса ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии, что является "самым быстрым процессом вступления в НАТО за всю его историю".

"Как приглашенные государства, Финляндия и Швеция все более интегрируются в военные и гражданские структуры НАТО, участвуют в наших встречах и консультациях. Они сейчас в совершенно ином положении, чем до решения о вступлении", - добавил генсек НАТО.

Позже Столтенберг отметил, что "вопрос не в том, будут ли ратифицированы протоколы о вступлении Швеции и Финляндии вместе".

"Вопрос в том, чтобы эти протоколы были ратифицированы как можно быстрее. И я уверен, что они станут полноправными членами НАТО, и упорно работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - подытожил топ-чиновник Альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на членство после вторжения России в Украину в прошлом году и заявили, что хотят присоединиться одновременно.

В этом месяце Анкара заявила, что поддерживает заявку Финляндии, но хочет, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и Европейский Союз считают террористической группой.

Турция приостановила переговоры в прошлом месяце из-за роста напряженности после протестов в Стокгольме, во время которых ультраправый датский политик сжег копию Корана. Премьер-министр Венгрии Орбан заявил в ноябре 2022 года, что парламент страны ратифицирует членство двух стран в НАТО в начале этого года.