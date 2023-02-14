Генсек НАТО натякнув, що Швеція та Фінляндія можуть вступити до Альянсу окремо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ключовим питанням є не вступ Швеції та Фінляндії в Альянс разом, а те, щоб цей процес стався якнайшвидше.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, Столтенберг сказав журналістам у вівторок перед міністерською зустріччю НАТО.

Він нагадав, що станом на зараз 28 із 30 держав-членів Альянсу ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії, що є "найшвидшим процесом вступу в НАТО за всю його історію".

"Як запрошені держави, Фінляндія і Швеція все більш інтегруються у військові та цивільні структури НАТО, беруть участь у наших зустрічах і консультації. Вони нині в зовсім іншому становищі, ніж до рішення про вступ", – додав генсек НАТО.

Пізніше Столтенберг зазначив, що "питання не в тому, чи будуть ратифіковані протоколи про вступ Швеції та Фінляндії разом".

"Питання в тому, щоб ці протоколи були ратифіковані якнайшвидше. І я впевнений, що вони стануть повноправними членами НАТО, й наполегливо працюю над тим, щоб це сталось якнайшвидше", – підсумував топ-посадовець Альянсу.

Фінляндія та Швеція подали заявки на членство після вторгнення Росії в Україну минулого року та заявили, що хочуть приєднатися одночасно.

Цього місяця Анкара заявила, що підтримує заявку Фінляндії, але хоче, щоб Стокгольм зайняв більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою.

Туреччина призупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію Корану. Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив у листопаді 2022 року, що парламент країни ратифікує членство двох країн у НАТО на початку цього року.