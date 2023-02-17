Байден в Варшаве кроме Дуды встретится с лидерами Бухарестской девятки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с лидерами стран Бухарестской девятки во время визита в Варшаву на следующей неделе.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Кирби, во время встречи с лидерами Бухарестской девятки в среду Байден "подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов".

Кирби отметил, что эта поездка "происходит в важный момент", когда российское вторжение в Украину приближается к годовой отметке.

"Президент Байден поблагодарит президента Дуду и, собственно, польский народ за 3,8 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи, которую они предоставили Украине за последний год. И за все усилия, которые польский народ приложил, чтобы принять более полутора миллионов беженцев из Украины", - сказал он.

Бухарестская девятка - это международная инициатива девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Альянса, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

Байден прибудет в Варшаву вечером 20 февраля. Его ключевая речь во время визита планируется во вторник, 21 февраля, в 17:30 в садах королевского дворца, возле террасы Аркады Кубицкого.

Также появлялись слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Владимир Зеленский на последние вопросы об этом уклонялся от ответа.