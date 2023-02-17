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Байден у Варшаві окрім Дуди зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки

П'ятниця, 17 лютого 2023, 21:59

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться з лідерами країн Бухарестської дев'ятки під час візиту до Варшави наступного тижня.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

За словами Кірбі, під час зустрічі з лідерами Бухарестської дев'ятки в середу Байден "підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів".

Кірбі зазначив, що ця поїздка "відбувається у важливий момент", коли російське вторгнення в Україну наближається до річної позначки.

"Президент Байден подякує президенту Дуді і, власне, польському народу за 3,8 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги, яку вони надали Україні за останній рік. І за всі зусилля, які польський народ доклав, щоб прийняти понад півтора мільйона біженців з України", - сказав він.

Бухарестська дев’ятка - це  міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Байден прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Його ключова промова під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького. 

Також з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Володимир Зеленський на останні питання про це ухилявся від відповіді.  

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Байден

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