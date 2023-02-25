Лукашенко на следующей неделе едет с официальным визитом в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе совершит визит в Китай.

Об этом говорится в заявлении на его сайте, пишет "Европейская правда".

Визит состоится с 28 февраля по 2 марта. Сообщается, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на острые вызовы в современной международной обстановке", - говорится в сообщении.

Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в марте планирует официальный визит в Тегеран.

Напомним, МИД Китая на этой неделе опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мыслями" он не согласен.

В то же время президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем план, предположив, что его реализация пойдет только на пользу России.

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