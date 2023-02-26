Президент Чехии поделился, какими видит сценарии для России после войны

Президент Чехии Петр Павел считает, что в результате войны против Украины РФ длительное время будет нестабильной и НАТО важно быть готовым к различным сценариям, а также не очень верит в быстрое "прозрение" в России и ее разворот к налаживанию нормальных отношений с миром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Общественному.

"Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после того, как Путин уйдет. Возможно, новый лидер будет более настроен на восстановление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина. Трудно угадать, однако считаю, РФ будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе. Поэтому с такой реальностью придется жить. И поэтому для всех нас важно быть готовыми к тесному сотрудничеству и иметь план, как нам быть с различными вариантами", - отметил Петр Павел.

Он объяснил свои слова на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что дестабилизация и распад РФ - не лучший сценарий для Запада, потому что с кем-то в России потом нужно будет вести диалог.

"Вероятно, лучшим сценарием была ситуация, когда бы Россия осознала, что она не может выиграть войну. Что у них нет другого выхода, кроме как вести переговоры, потому что они находятся в настолько плохой экономической ситуации, что им нужно восстановить хотя бы какие-то связи с окружающим миром. Не только с Китаем, но и с европейскими странами. Это был бы, пожалуй, лучший возможный сценарий. Тогда мы могли бы начать говорить о возможных путях улучшения отношений", - отметил Павел.

При этом он признал, что сейчас надеяться на этот "лучший сценарий" не очень реалистично.

"Нынешнее руководство возлагает вину за войну в Украине на Запад. Они не видят никакой ошибки со своей стороны. Когда я говорю "они", имею в виду не только руководство России, но и подавляющее большинство россиян, которое убеждено, что они являются последней святыней христианских ценностей и должны защитить их от декадентского Запада. Это странная установка для любых отношений. Поэтому думаю, вероятно, появятся и другие варианты, которые будут более реалистичными. И один из них заключается в том, что в России будет подобное новое руководство - если не Путин, то кто-то такого же рода. И тогда, вероятно, противостояние с РФ нам останется на годы вперед", - отметил он.

В интервью он сказал также, что НАТО стоит рассмотреть принятие Украины в свой состав сразу после завершения войны.