В Грузии появился еще более жесткий проект закона об "иноагентах" с тюремными сроками

Движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство, инициирует проект закона "О регистрации иностранных агентов" - в дополнение к проекту "О прозрачности иностранного влияния", который копирует российский закон об "иноагентах" и который раскритиковали западные партнеры.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Проект планируют инициировать на заседании бюро парламента 27 февраля. "Сила народа" предлагает выносить на голосование оба варианта, заявив, что критика первого проекта была необоснованна, поскольку он и так "мягкий", и теперь предлагает более жесткий вариант.

По данным СМИ, в новом проекте предлагают присваивать статус "иноагентов" не только СМИ и общественным организациям, которые получают грантовое финансирование из-за границы, но и любым физическим и юридическим лицам, которые получают такое финансирование, кроме некоторых исключений. Их хотят предусмотреть для лиц, которые "добропорядочно" занимаются "благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью", но критериев определения, что такое добропорядочная деятельность, не объясняют.

Второй проект предусматривает, что реестр будет вести прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за уклонение от регистрации предлагают ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, для юридических лиц - штрафы.

При этом соавторы заявили в пояснительной записке, что проект якобы не противоречит законодательству ЕС.

Тем временем спикер парламента Шалва Папуашвили объяснил негативную реакцию западных партнеров Грузии на первый проект якобы "пропагандистской волной", которая дезинформировала их. По его словам, цель проектов - обеспечить прозрачность внешнего финансирования и их "будут обсуждать с гражданским обществом и зарубежными партнерами".

Напомним, посол ЕС в Грузии предупредил, что зарегистрированный первым проект "О прозрачности иностранного влияния" противоречит принципам ЕС.

В Госдепе США также выразили обеспокоенность по поводу последствий для свободы выражения мнений в Грузии в случае одобрения предложенного закона об "иноагентах".

В Грузии заявление с протестом против принятия проекта подписали около 260 общественных организаций, называя это наступлением на свободу слова; против высказалась также президент Саломе Зурабишвили.

Подробнее о том, что означает инициированный законопроект, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.