У Грузії з’явився ще жорсткіший проєкт закону про "іноагентів" з тюремними термінами

Рух "Сила народу", що входить до парламентської більшості, ініціює проєкт закону "Про реєстрацію іноземних агентів" - на додачу до проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який копіює російський закон про "іноагентів" і який розкритикували західні партнери.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Проєкт планують ініціювати на засіданні бюро парламенту 27 лютого. "Сила народу" пропонує виносити на голосування обидва варіанти, заявивши, що критика першого проєкту була необгрунтована, оскільки він і так "м’який", і тепер пропонує жорсткіший варіант.

За даними ЗМІ, у новому проєкті пропонують присвоювати статус "іноагентів" не лише ЗМІ та громадським організаціям, які отримують грантове фінансування з-за кордону, але й будь-яким фізичним та юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону, крім деяких винятків. Їх хочуть передбачити для осіб, які "доброчесно" займаються "благодійною, релігійною, просвітницькою, науковою, академічною чи художньою діяльністю", але критерії визначення, що таке доброчесна діяльність, не пояснюють.

Другий проєкт передбачає, що реєстр буде вести прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за ухилення від реєстрації пропонують запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років, для юридичних осіб - штрафи.

При цьому співавтори заявили у пояснювальній записці, що проєкт буцімто не суперечить законодавству ЄС.

Тим часом спікер парламенту Шалва Папуашвілі пояснив негативну реакцію західних партнерів Грузії на перший проєкт буцімто "пропагандистською хвилею", яка дезінформувала їх. За його словами, мета проєктів - забезпечити прозорість зовнішнього фінансування і їх "будуть обговорювати з громадянським суспільством і закордонними партнерами".

Нагадаємо, посол ЄС у Грузії попередив, що зареєстрований першим проєкт "Про прозорість іноземного впливу" суперечить принципам ЄС.

У Держдепі США також висловили стурбованість з приводу наслідків для свободи вираження поглядів у Грузії у разі схвалення запропонованого закону про "іноагентів".

У Грузії заяву з протестом проти ухвалення проєкту підписали близько 260 громадських організацій, називаючи це наступом на свободу слова; проти висловилася також президентка Саломе Зурабішвілі.

Детальніше про те, що означає ініційований законопроєкт, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.