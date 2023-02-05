Шольц считает, что решение поставить Украине танки не создает угрозы эскалации войны

Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает опасения по поводу того, что решение Германии предоставить Украине западные танки и позволить такие поставки другим союзникам спровоцирует Кремль на новую эскалацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag.

Комментируя заявления Путина, где он провел параллели между немецкими танками, которые получит Украина, и танками Третьего Рейха, Шольц отметил, что слова президента РФ - продолжение серии причудливых исторических сравнений, которыми Путин пытается оправдать войну против Украины.

"Вместе с нашими союзниками мы предоставляем Украине танки для того, чтобы она могла защитить себя. Мы тщательно взвесили решение о каждой поставке оружия, скоординировали его с союзниками, прежде всего США. Такой совместный подход является предохранителем от эскалации войны", - отметил канцлер.

На вопрос об обвинениях в том, что Берлин слишком медлит с предоставлением Украине необходимого оружия, Олаф Шольц сказал, что принимал присягу и очень хорошо понимает свою ответственность, поэтому предпочитает действовать с холодной головой и тщательно взвешивать решения, поскольку действовать иначе "было бы безответственно и крайне опасно".

Канцлера также спросили, есть ли договоренность с Украиной о применении западного оружия только в пределах территории Украины. "По поводу этого есть консенсус", - ответил Шольц.

Как известно, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии сообщил, что по имеющимся договоренностям в рамках "танковой коалиции", в которую сейчас входят 12 стран, Украина получит от 120 западных танков.

Украинские военные уже начали осваивать танки от западных союзников в Польше и Великобритании.

В то же время, в СМИ появилась информация, что в немецком правительстве уже сомневаются относительно того, удастся ли реализовать анонсированную поставку танков Leopard 2 в Украину так, как это было запланировано.