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Молдова надеется начать переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году - премьер-министр

Понедельник, 6 февраля 2023, 21:27

По словам премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, страна надеется, что уже в этом году начнет переговоры о вступлении в Европейский Союз, но не собирается искать "коротких путей".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Moldova 1, об этом Гаврилица сказала в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Брюсселе.

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"Мы надеемся, что переговоры начнутся как можно быстрее, до конца этого года... Мы не ищем каких-то коротких путей, мы очень хорошо понимаем, что эти условия являются важными реформами, которые должны принести пользу и преимущества прежде всего народу Республики Молдова", - заявила она.

Мецола в свою очередь приветствовала скорость, с которой Кишиневу удается выполнять условия Европейского Союза для начала переговоров о вступлении.

"Конечно, каждая страна идет своим путем, и процесс вступления включает много этапов, но мы будем с вами на каждом из них... Республика Молдова заслуживает того, чтобы быть членом Европейского Союза. Мы должны оставаться едиными и сильными", - сказала президент Европарламента.

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В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

Также Молдова должна выполнить обязательства по борьбе с коррупцией на всех уровнях, приняв решительные меры эффективного расследования дел. Также необходимо осуществить "деолигархизацию", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь, завершить реформу управления государственными финансами, усилить защиту прав человека, особенно уязвимых групп.

В начале января молдавский президент Майи Санду заявила, что Молдова выполнила 16 из 35 мероприятий, которые необходимо было осуществить до конца 2022 года для продвижения процесса интеграции в Европейский Союз, еще девять - находятся на стадии завершения.

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Молдова Вступление в ЕС

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