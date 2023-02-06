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Молдова сподівається почати переговори про вступ до ЄС у 2023 році – прем’єрка

Понеділок, 6 лютого 2023, 21:27

За словами прем’єр-міністерки Молдови Наталії Гаврилиці, країна сподівається, що вже цього року розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу, але не збирається шукати "коротких шляхів".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Moldova 1, про це Гаврилиця сказала в понеділок на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Брюсселі.

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"Ми сподіваємося, що переговори розпочнуться якнайшвидше, до кінця цього року... Ми не шукаємо якихось коротких шляхів, ми дуже добре розуміємо, що ці умови є важливими реформами, які повинні принести користь і переваги насамперед народу Республіки Молдова",  – заявила вона.

Мецола своєю чергою привітала швидкість, із якою Кишиневу вдається виконувати умови Європейського Союзу для початку переговорів про вступ.

"Звичайно, кожна країна йде своїм шляхом, і процес вступу включає багато етапів, але ми будемо з вами на кожному з них... Республіка Молдова заслуговує на те, щоб бути членом Європейського Союзу. Ми повинні залишатися єдиними і сильними", – сказала президентка Європарламенту.

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У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.

Також Молдова має виконати зобов'язання по боротьбі з корупцією на всіх рівнях, вживши рішучих заходів ефективного розслідування справ. Також необхідно здійснити "деолігархізацію", усунувши надмірний вплив корисливих інтересів на економічне, політичне і суспільне життя, завершити реформу управління державними фінансами, посилити захист прав людини, особливо вразливих груп.

На початку січня молдовська президентка Маї Санду заявила, що Молдова виконала 16 із 35 заходів, які необхідно було здійснити до кінця 2022 року для просування процесу інтеграції в Європейський Союз, ще дев’ять – перебувають на стадії завершення.

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Молдова Вступ до ЄС

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