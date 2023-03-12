Поддержка приема беженцев из Украины в Эстонии упала до самого низкого за 12 месяцев уровня

Поддержка приема украинских военных беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня за 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В феврале 67% жителей считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских военных беженцев.

Против принятия Эстонией украинских военных беженцев в феврале были 24 процента респондентов, остальные не сумели высказать мнение по этому поводу.

Среди эстонцев прием украинских беженцев в феврале поддерживали 76%, среди неэстонцев - 48%. Не поддерживали - 17% и 38% соответственно. 6% эстонцев и 14% неэстонцев затруднились с ответом.

По сообщению Госканцелярии, поддержка приема украинских военных беженцев среди всех жителей страны упала до самого низкого уровня за 12 месяцев.

В декабре, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, 73% респондентов поддерживали прием государством украинских беженцев, против были 21%. Еще 6% тогда не сумели высказать мнение.

В феврале 66% жителей Эстонии поддерживали военную помощь союзников Украине (85% эстонцев, 27% представителей других национальностей), 80% поддерживали оказание гуманитарной помощи Украине (88% эстонцев, 64% представителей других национальностей), 69% считали, что Эстония должна поддерживать послевоенное восстановление Украины (80% эстонцев, 47% представителей других национальностей), а 61% поддерживали санкции против России, даже если это повлечет заметный рост цен на энергию и продукты питания в Эстонии (79% эстонцев, 25% представителей других национальностей).

С конца февраля 2022 года Эстония приняла более 68 000 украинских военных беженцев.

Как сообщалось, в Британии восемь из десяти людей, которые принимали украинцев, бежавших от войны, сказали, что имеют положительный опыт приема беженцев, в то время как большинство общественности считает, что Британия должна продолжать принимать людей из зон боевых действий, согласно новому исследованию.