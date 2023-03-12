Підтримка прийому біженців з України в Естонії впала до найнижчого за 12 місяців рівня

Підтримка прийому українських воєнних біженців серед жителів Естонії впала до найнижчого рівня за 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фірмою Turu-uuringute на замовлення Державної канцелярії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У лютому 67% жителів вважали, що держава в разі потреби має приймати українських воєнних біженців.

Проти прийняття Естонією українських воєнних біженців у лютому були 24 відсотки респондентів, решта не зуміли висловити думку з цього приводу.

Серед естонців прийом українських біженців у лютому підтримували 76%, серед неестонців - 48%. Не підтримували - 17% і 38% відповідно. 6% естонців і 14% неестонців вагалися з відповіддю.

За повідомленням Держканцелярії, підтримка прийому українських воєнних біженців серед усіх жителів країни впала до найнижчого рівня за 12 місяців.

У грудні, коли проводилося попереднє аналогічне опитування, 73% респондентів підтримували прийом державою українських біженців, проти були 21%. Ще 6% тоді не зуміли висловити думку.

У лютому 66% жителів Естонії підтримували військову допомогу союзників Україні (85% естонців, 27% представників інших національностей), 80% підтримували надання гуманітарної допомоги Україні (88% естонців, 64% представників інших національностей), 69% вважали, що Естонія має підтримувати повоєнну відбудову України (80% естонців, 47% представників інших національностей), а 61% підтримували санкції проти Росії, навіть якщо це спричинить помітне зростання цін на енергію та продукти харчування в Естонії (79% естонців, 25% представників інших національностей).

З кінця лютого 2022 року Естонія прийняла понад 68 000 українських воєнних біженців.

Як повідомлялося, у Британії вісім з десяти людей, які приймали українців, що тікали від війни, сказали, що мають позитивний досвід прийому біженців, в той час як більшість громадськості вважає, що Британія повинна продовжувати приймати людей із зон бойових дій, згідно з новим дослідженням.