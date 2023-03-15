Сторонники пророссийской партии "Шор" устроили блокаду дорог в Молдове

В Молдове "Движение для народа", организатором которого выступает пророссийская партия "Шор", 15 марта организовало блокирование в стране дорог местного и регионального значения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание NewsMaker.

В Telegram-каналах движения и партии "Шор" появились видео, на которых видно, как участники акции перекрывают дороги, выкрикивая лозунги против президента Майи Санду и ее партии PAS, требуя от них оплатить счета граждан за коммунальные услуги.

Утверждается, такие акции проходят в Глодянах, Бричанах, Чимишлии, Флорештах, Шолданештах, Калараше, Бельцах и других населенных пунктах.

В блокировках участвуют депутаты партии, а также местные народные избранники от политсилы.

"Из-за недостойного отношения главы кабинета министров акция блокирования дорог продолжается и сегодня. А завтра, 16 марта, мы соберемся в парламенте в 11:00, чтобы требовать утверждения законодательных инициатив, которые позволят реализовать ожидания более 713 тысяч граждан, подписавших инициативу "Руха за народ" о полной оплате счетов", - говорится в заявлении партии "Шор"

12 марта партия "Шор" провела протест в центре Кишинева, в котором, по данным полиции, приняли участие более 2100 человек. Участники акции приняли резолюцию, в которой требуют от PAS и Санду полностью оплатить коммунальные счета граждан за три месяца зимы.

Протестующие выдвинули властям ультиматум, потребовав выполнить их требования до 13:00 понедельника, 13 марта. После того, как дедлайн истек, сторонники и члены "Шор" провели в Кишиневе, а также во многих районах страны флешмоб, блокируя трассы.

Напомним, пророссийская партия "Шор" организует большие антиправительственные протесты в Молдове уже несколько месяцев.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.