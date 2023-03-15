Прихильники проросійської партії "Шор" влаштували блокаду доріг у Молдові

У Молдові "Рух для народу", організатором якого виступає проросійська партія "Шор", 15 березня організував блокування в країні доріг місцевого та регіонального значення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання NewsMaker.

У Telegram-каналах руху та партії "Шор" з'явилися відео, на яких видно, як учасники акції перекривають дороги, вигукуючи гасла проти президентки Маї Санду та її партії PAS, вимагаючи від них сплатити рахунки громадян за комунальні послуги.

Стверджується, такі акції відбуваються у Глодянах, Бричанах, Чимішлії, Флорештах, Шолданештах, Калараші, Бєльцях та інших населених пунктах.

У блокуваннях беруть участь депутати партії, а також місцеві народні обранці від політсили.

"Через негідне ставлення голови кабінету міністрів акція блокування доріг триває і сьогодні. А завтра, 16 березня, ми зберемося в парламенті об 11:00, щоб вимагати затвердження законодавчих ініціатив, які дозволять реалізувати очікування понад 713 тисяч громадян, які підписали ініціативу „Руху за народ" про повну оплату рахунків", - йдеться у заяві партії "Шор"

12 березня партія "Шор" провела протест у центрі Кишинева, у якому, за даними поліції, взяли участь понад 2100 людей. Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій вимагають від PAS та Санду повністю сплатити комунальні рахунки громадян за три місяці зими.

Протестувальники висунули владі ультиматум, зажадавши виконати їхні вимоги до 13:00 понеділка, 13 березня. Після того, як дедлайн минув, прихильники та члени "Шор" провели у Кишиневі, а також у багатьох районах країни флешмоб, блокуючи траси.

Нагадаємо, проросійська партія "Шор" організовує великі антивладні протести у Молдові вже кілька місяців.

Про роль партії "Шор" у розкачуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.