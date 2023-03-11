Главный конкурент Трампа Десантис готовится к участию в президентских выборах - СМИ

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников.

Соратники Десантиса ожидают, что он объявит об участии в выборах уже по завершении законодательной сессии Флориды в мае 2023 года. Но в последнее время о своих президентских амбициях он говорил так, будто уже принял решение баллотироваться.

В ноябре 2022 года на промежуточных выборах Десантис одержал триумфальную победу на губернаторских выборах во Флориде, в частности заручившись поддержкой некоторых округов, которые традиционно голосовали за представителей Демократической партии.

Это, а также наличие более 70 миллионов долларов остатков с той кампании и заинтересованность со стороны некоторых крупных доноров Республиканской партии, породило предположение, что Десантис может бросить вызов Трампу и бороться за номинацию на президентские выборы.

В последние недели губернатор Флориды осуществляет промо-тур автобиографической книги, что некоторые СМИ назвали попыткой Десантиса заявить о себе на общеамериканском уровне.

Еще в ноябре прошлого года он опередил Трампа в опросах и был самым популярным кандидатом в президенты от партии. Более свежие данные показывают, что экс-президент несколько оторвался от губернатора Флориды - прежде всего из-за раннего начала президентской кампании.

Отношения между обоими резко испортились в конце прошлого года, когда Трамп начал критиковать Десантиса за якобы нелояльность. Произошло это на фоне провала поддерживаемых лидером республиканцев кандидатов на промежуточных выборах, тогда как Десантис без его поддержки одержал убедительную победу.

Отметим, что, кроме Трампа, официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили еще два республиканца - бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли и предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми.

Больше о Десантисе читайте в статье: Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе.