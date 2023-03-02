Один из городов Эстонии отказался выставлять подбитый российский танк

Городская управа эстонского городка Раквере отвергла предложение Минобороны выставить российский танк, подбитый в Украине в марте.

Об этом сообщило издание Postimees, пишет "Европейская правда".

Решение городской управы было единогласным. Мэр Раквере Трийн Варек объяснила, что "посыл экспонирования непонятен" и время - неподходящее.

"Целью экспонирования является донесение сообщения о том, как российский агрессор уничтожает народ, культуру и государство Украины, и повышение осведомленности о продолжающейся войне. Посыл экспонирования фактически непонятен для людей и время неподходящее. Поскольку город Раквере поддерживал Украину и украинцев с начала войны, мы не хотели сразу отказываться. Поэтому было предложение изменить даты и связать выставку, например, с годовщиной депортации, но эти даты не оказались подходящими для министерства", - заявила Варек.

По ее словам, сейчас с каждым днем растет противоречивость темы войны в обществе. Кроме того, местные жители якобы не поддерживают демонстрацию танка.

"Я считаю, что люди в Раквере прекрасно осведомлены о российской агрессии в Украине и мы ее осуждаем. Выставление танка не поможет уменьшить страдания украинского народа. Мы знаем о продолжающейся войне и уже совершенных там ужасных преступлениях. Меня также беспокоило повторное вскрытие ран у многих украинцев, проживающих здесь. Принимая это все во внимание, мы не считаем правильным выставлять танк в общественном городском пространстве", - пояснила Варек.

Напомним, первым эстонским городом, в котором был выставлен подбитый украинскими военными танк РФ, стал Таллинн. Некоторые люди приносили траурные цветы к нему и организаторы назвали это неуместным.

Минобороны Эстонии предложило временно выставить танк еще в семи эстонских городах, если согласится местная власть.