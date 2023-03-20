Сотни "танкеров-призраков" в Финском заливе перевозят российскую нефть, угрожая безопасности судоходства

Неидентифицированные танкеры переправляют нефть через Финский залив в Балтийском море после того, как страны G7 установили предел цен в $60, а ЕС и Великобритания наложили запрет на морской импорт российской сырой нефти.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Введенные ограничения заставили Москву увеличить дальние перевозки с использованием сомнительных судов

Появление сотен танкеров в плохом техническом состоянии в уже перегруженном Финском заливе увеличило риски для безопасности мореплавания и окружающей среды.

В случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли "танкеры-призраки" должным образом.

Аналогичное мнение высказал капитан-лейтенант Туомас Луукконен из береговой охраны Финского залива: "По нашим оценкам, на некоторых из этих судов работает команда, которая, возможно, ранее не плавала в этом районе. Это создает риск несчастного случая".

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года доходы России от экспорта нефти обвалились до минимальных показателей за год, вероятно, в результате введенной странами Запада предельной цены.

В начале февраля в РФ заявили, что сократят добычу нефти до 500 тысяч баррелей в день в связи с установленными Западом предельными ценами.