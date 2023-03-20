Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сотни "танкеров-призраков" в Финском заливе перевозят российскую нефть, угрожая безопасности судоходства

Понедельник, 20 марта 2023, 09:06

Неидентифицированные танкеры переправляют нефть через Финский залив в Балтийском море после того, как страны G7 установили предел цен в $60, а ЕС и Великобритания наложили запрет на морской импорт российской сырой нефти.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Введенные ограничения заставили Москву увеличить дальние перевозки с использованием сомнительных судов

Появление сотен танкеров в плохом техническом состоянии в уже перегруженном Финском заливе увеличило риски для безопасности мореплавания и окружающей среды.

В случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли "танкеры-призраки" должным образом.

Аналогичное мнение высказал капитан-лейтенант Туомас Луукконен из береговой охраны Финского залива: "По нашим оценкам, на некоторых из этих судов работает команда, которая, возможно, ранее не плавала в этом районе. Это создает риск несчастного случая".

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года доходы России от экспорта нефти обвалились до минимальных показателей за год, вероятно, в результате введенной странами Запада предельной цены.

В начале февраля в РФ заявили, что сократят добычу нефти до 500 тысяч баррелей в день в связи с установленными Западом предельными ценами. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Энергетика Россия Финляндия

Статьи

Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало

Статья, по которой обвиняют Путина, потенциально может быть расширена до обвинений в совершении геноцида – тяжелейшего преступления в мире...
18 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Крым, трибунал и репарации "с нюансами": как Запад видит победу Украины

Мнение западных партнеров о том, чем может и должна завершиться российско-украинская война, за последний год изменилось... (укр.)
17 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис

В самый последний момент Макрон принял решение применить статью конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте.
17 марта 2023 — RFI