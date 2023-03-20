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Сотні "танкерів-привидів" у Фінській затоці перевозять російську нафту, що загрожує безпеці судноплавства

Понеділок, 20 березня 2023, 09:06

Неідентифіковані танкери переправляють нафту через Фінську затоку у Балтійському морі після того, як країни G7 встановили межу цін в $60, а ЄС і Велика Британія наклали заборону на морський імпорт російської сирої нафти.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Запроваджені обмеження змусили Москву збільшити далекі перевезення з використанням сумнівних суден.

Поява сотень танкерів у поганому технічному стані в уже перевантаженій Фінській затоці збільшила ризики для безпеки мореплавства і навколишнього середовища.

У разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть лягти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані "танкери-привиди" належним чином.

Аналогічну думку висловив капітан-лейтенант Туомас Луукконен із берегової охорони Фінської затоки: "За нашими оцінками, на деяких із цих суден працює команда, яка, можливо, раніше не плавала в цьому районі. Це створює ризик нещасного випадку".

Раніше повідомлялося, що у лютому 2023 року доходи Росії від експорту нафти обвалилися до мінімальних показників за рік, ймовірно, внаслідок запровадженої країнами Заходу граничної ціни.

На початку лютого у РФ заявили, що скоротять видобуток нафти до 500 тисяч барелів на день у зв’язку із встановленими Заходом граничними цінами. 

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Енергетика Росія Фінляндія

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