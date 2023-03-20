Правительство Франции с перевесом в девять голосов смогло избежать вотума недоверия

Правительство Франции едва выдержало вотум недоверия в Национальном собрании в понедельник, после того как в обход нижней палаты пыталось протолкнуть крайне непопулярные изменения в пенсионную систему.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

За вотум недоверия, внесенный центристской партией и другими, проголосовали 278 депутатов, что лишь на девять голосов меньше, чем 287, необходимых для его принятия.

Второй вотум недоверия, внесенный ультраправой партией "Национальное объединение" (RN), не имел шансов на прохождение, поскольку другие оппозиционные партии заявили, что не будут голосовать за него.

Успешное голосование за вотум недоверия потопило бы правительство и отменило бы закон, который предусматривает повышение пенсионного возраста на два года до 64 лет.

Результат будет облегчением для президента Эммануэля Макрона, но он все еще сталкивается со значительными трудностями.

Неспособность президента-центриста найти достаточную поддержку в парламенте, чтобы вынести свою пенсионную реформу на голосование, подорвала его реформаторскую повестку дня и ослабила его лидерство.

Аналитики Barclays заявили, что правительство останется у власти, "хотя будет значительно ослаблено, в то время как социальные протесты против реформы, вероятно, будут продолжаться в течение нескольких недель, что может негативно повлиять на французскую экономику".

Профсоюзы и протестующие, разъяренные реформой и тем, что она была принята без голосования, заявили, что продолжат забастовки и протесты.

Девятый общенациональный день забастовок и протестов запланирован на четверг.

Оппозиционные партии также будут оспаривать законопроект в Конституционном совете, который может принять решение о его частичной или полной отмене, если посчитает, что он нарушает Конституцию.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения продавить пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента.

Подробно на эту тему читайте в статье Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.