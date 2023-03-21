В Испании ультраправые инициировали вотум недоверия правительству

Ультраправая партия Vox инициировала голосование за недоверие к левому коалиционному правительству Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

Голосование состоится в среду в нижней палате парламента, которая состоит из 348 депутатов. Ни одна другая партия пока не заявила, что поддержит попытку 52 депутатов Vox свергнуть правительство во главе с социалистами премьер-министра Педро Санчеса.

Примечательно, что лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль нарушил традицию и не выдвинул свою кандидатуру на роль альтернативно премьер-министра. Это вызвало широкий резонанс среди других политических партий и испанских средств массовой информации.

Зато, пытаясь получить голоса центристских и левых законодателей, партия Vox убедила бывшего члена коммунистической партии и университетского профессора Рамона Тамамеса возглавить процедуру вотума недоверия.

89-летний Тамамес, который был законодателем в 1970-х и 1980-х годах, пообещал, что если голосование будет успешным, его единственным действием на посту премьер-министра будет немедленное назначение всеобщих выборов, которые будут совпадать с местными выборами, уже назначенными на 28 мая.

Vox объявила о своем намерении выдвинуть вотум недоверия после того, как правительство Санчеса в декабре прошлого года реформировало законы о мятеже и хищениях, чтобы ослабить правовое давление на каталонских сепаратистов.

Коалиция Санчеса с левой партией Podemos, которая руководит в меньшинстве при поддержке регионалистских и даже сепаратистских партий в Каталонии и Стране Басков, пытается восстановиться после недавнего раскола по поводу закона о сексуальном согласии, который непреднамеренно привел к сокращению сроков заключения для сотен осужденных преступников.

Партнеры надеются восстановить свою репутацию исполнителей прогрессивных и эффективных законов до того, как Испания в июле возьмет на себя председательство в Совете ЕС.

Это уже второй раз, когда Vox выражает вотум недоверия действующему правительству. Первая попытка сбросить Санчеса в октябре 2020 года за его борьбу с пандемией коронавируса провалилась.