В Іспанії ультраправі ініціювали вотум недовіри уряду

Ультраправа партія Vox ініціювала голосування за недовіру до лівого коаліційного уряду Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AP.

Голосування відбудеться у середу в нижній палаті парламенту, яка складається з 348 депутатів. Жодна інша партія поки не заявила, що підтримає спробу 52 депутатів Vox повалити уряд на чолі з соціалістами прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Примітно, що лідер партії Vox Сантьяго Абаскаль порушив традицію і не висунув свою кандидатуру на роль альтернативно прем'єр-міністра. Це викликало широкий резонанс серед інших політичних партій та іспанських засобів масової інформації.

Натомість, намагаючись отримати голоси центристських і лівих законодавців, партія Vox переконала колишнього члена комуністичної партії та університетського професора Рамона Тамамеса очолити процедуру вотуму недовіри.

89-річний Тамамес, який був законодавцем у 1970-х і 1980-х роках, пообіцяв, що якщо голосування буде успішним, його єдиною дією на посаді прем'єр-міністра буде негайне призначення загальних виборів, які збігатимуться з місцевими виборами, вже призначеними на 28 травня.

Vox оголосила про свій намір висунути вотум недовіри після того, як уряд Санчеса в грудні минулого року реформував закони про заколот і розкрадання, щоб послабити правовий тиск на каталонських сепаратистів.

Коаліція Санчеса з лівою партією Podemos, яка керує в меншості за підтримки регіоналістських і навіть сепаратистських партій в Каталонії і Країні Басків, намагається відновитися після нещодавнього розколу з приводу закону про сексуальну згоду, який ненавмисно призвів до скорочення термінів ув'язнення для сотень засуджених злочинців.

Партнери сподіваються відновити свою репутацію виконавців прогресивних та ефективних законів до того, як Іспанія в липні перебере на себе головування в Раді ЄС.

Це вже вдруге, коли Vox висловлює вотум недовіри чинному уряду. Перша спроба скинути Санчеса в жовтні 2020 року за його боротьбу з пандемією коронавірусу провалилася.