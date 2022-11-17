В Іспанії скандал через новий закон про сексуальне насильство: засуджені можуть достроково вийти на волю

В Іспанії розгорівся скандал після того, як закон про посилення покарання за злочини на сексуальному ґрунті почав використовуватися адвокатами для пом'якшення вже винесених вироків своїм клієнтам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У результаті законодавчих змін щонайменше четверо злочинців можуть достроково вийти з в'язниці, а у принаймні восьми інших справах адвокати домоглися скорочення термінів ув'язнення для засуджених ґвалтівників.

Приміром, в одному випадку вирок чоловіку, ув'язненому на вісім років за сексуальне насильство над 13-річною падчеркою, суд Мадрида скоротив на два роки. А на Майорці двоє ґвалтівників, засуджених на три роки, тепер можуть вийти на свободу, оскільки вони вже відбули два роки ув'язнення.

Річ у тім, що іспанський кримінальний кодекс передбачає: в разі ухвалення нового закону нові злочини, що містяться в ньому, можуть бути застосовані у ретроспективі. Тому в деяких випадках захист стверджував, що новий закон встановлює нижчі мінімальні терміни покарання, а отже, початкові вироки повинні бути зменшені.

Міністерка з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро, яка ініціювала ухвалення нового закону, виступила на його захист, заявивши, що "мачизм може змусити деяких суддів застосовувати закон неправильно".

Професор-правник Університету Валенсії Карлос Флорес сказав BBC, що цей коментар "викликав обурення серед представників юридичної професії". "Зараз 55% іспанських суддів – жінки, тому звинувачувати їх у "мачизмі" є образою. А правова освіта суддів з гендерних питань триває вже давно", – зазначив він.

Нагадаємо, новий закон, відомий під назвою "лише ‘так’ означає ‘так’", за яким секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням, було ухвалено в Іспанії в серпні цього року, а набув він чинності у жовтні.

Він був розроблений після групового зґвалтування 18-річної дівчини п’ятьма чоловіками в іспанському місті Памплона. Обурення громадськості викликало те, що поліція у звіті про подію написала про "пасивний або нейтральний" вираз обличчя жертви.

У 2018 році суд визнав чоловіків винними в сексуальному насильстві й призначив по 9 років ув’язнення кожному, але звільнив їх від відповідальності за зґвалтування, оскільки постраждалу не примушували до сексу.

Пізніше Верховний суд Іспанії переглянув вирок, визнав чоловіків винними у зґвалтуванні й і збільшив терміни ув’язнення до 15 років.