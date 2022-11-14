Британия и Франция обновили соглашение для противодействия нелегальной миграции через Ла-Манш

Великобритания и Франция подписали обновленное соглашение для противодействия нелегальной миграции через Ла-Манш, что создает проблемы для обеих стран и является угрозой для жизни мигрантов, которые решаются на такое путешествие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC и Le Figaro.

Для подписания обновленного соглашения в Париж прибыла министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. Оно предусматривает увеличение средств, которые Лондон предоставляет Парижу на расходы для усиленного патрулирования побережья - с около 62 млн евро до около 71 млн евро в год. Количество патрульных должно вырасти с 200 до 350 человек.

Средства пойдут также на закупку дронов и приборов ночного видения, как и расходы центров для мигрантов.

Французские порты получат дополнительное финансирование на системы видеонаблюдения и служебных собак, обученных обнаруживать скрытые грузы или людей, чтобы усложнить перевозку нелегальных мигрантов в грузовиках. Французские и британские наблюдатели будут совместно работать в комнатах контроля.

Соглашение было фактически готово в течение нескольких последних месяцев, но Париж не спешил финализировать его до стабилизации власти в Британии.

С начала 2022 года в Британию нелегальным маршрутом через Францию и Ла-Манш попали более 40 тысяч человек, что является рекордом по сравнению с цифрами за предыдущие годы. Эта проблема - один из вопросов, который регулярно осложняет отношения Лондона с Парижем и является острой темой внутри обеих стран.