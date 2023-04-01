Швеция поздравила Финляндию с приближением момента вступления в НАТО

Официальный Стокгольм поздравил Финляндию с завершением длительной процедуры ратификации ее вступления в НАТО, которую она прошла быстрее, чем Швеция - несмотря на надежду стран стать членами Альянса одновременно.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление 1 апреля опубликовало МИД Швеции.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что протокол о вступлении Финляндии ратифицировали уже все члены НАТО и теперь страна за считанные дни станет полноправным членом Альянса.

"Мы очень рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей сестринской страны, и когда мы станем членами (НАТО), это усилит безопасность и Финляндии, и Швеции. Но как отмечает и сама Финляндия, их членство не будет завершенным делом, пока Швеция также не станет членом Альянса", - отметил министр иностранных дел Тобиас Бильстрём.

Он добавил, что правительство продолжит работу в этом направлении.

"Нашей целью остается, чтобы Швеция стала членом НАТО с привязкой к саммиту в Вильнюсе", - добавил Тобиас Бильстрем.

Как известно, президент Турции уже утвердил решение парламента о ратификации финского протокола о вступлении. В Хельсинки ожидают, что последние шаги в процедуре будут завершены на этой или следующей неделе.

В то же время, перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия Венгрии и Турции, стали еще более неопределенными. В Стокгольме уже не уверены, что смогут завершить процесс вступления до саммита НАТО в Вильнюсе, хотя такой шанс остается.

В Хельсинки до последнего надеялись избежать сценария вступления Финляндии отдельно от Швеции - опасаясь, что это оставит неприятный осадок в двусторонних отношениях, хотя публично Стокгольм выражает понимание ситуации.

Подробнее о том, чего ждать дальше в процессе расширения НАТО, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды, или в статье Предпоследний шаг к НАТО.