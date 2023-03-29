Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Орбана объяснили, что не дают Швеции вступить в НАТО из-за проблем с моралью и уважением

Среда, 29 марта 2023, 10:49

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач назвал три причины, почему, по его мнению, парламент Венгрии прав, когда колеблется относительно вступления Швеции в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем блоге на сайте About Hungary.

Первой причиной Ковач назвал "постоянный подрыв отношений со стороны Швеции". Он напомнил недавние аргументы политического директора офиса премьер-министра Балаша Орбана, который заявлял, что представители Швеции неоднократно пытались ударить по Венгрии дипломатическим путем, чтобы навредить венгерским интересам.

Швеция не будет давать Венгрии никаких "заверений" в обмен на вступление в НАТО

"Существует задекларированное и открыто враждебное отношение, которое длилось годами, еще до нынешних событий", - убежден представитель правительства Орбана.

Второй аргумент, по словам Ковача, это "мнимое моральное превосходство" Швеции, которое, пишет он, "в лучшем случае вызывает смех".

"Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство и не его "деспотичный режим" открыто сожгли Коран посреди переговорного процесса по вступлению Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовало большое мусульманское государство", - написал спикер.

Третья причина, по словам Ковача, заключается в "недостатке уважения". В этом контексте он подчеркнул, что венгерское правительство считало необходимым отправить парламентскую делегацию в Швецию, чтобы обсудить вопросы, которые беспокоят Будапешт.

У Орбана намекают, что Швеция должна "не критиковать Венгрию" в обмен на одобрение вступления в НАТО

"Однако шведскому правительству, похоже, просто безразлично. По данным издания Politico, шведские чиновники расценили усилия Венгрии по примирению как "тактику шантажа", заявив, что поддаться на такие попытки равнозначно уплате "выкупа", - написал Ковач.

По его словам, "шведы должны начать менять свой тон".

"Время не ждет, и, поскольку безопасность региона висит на волоске, в интересах всех было бы, чтобы шведы начали поддерживать наши общие цели. Но, похоже, они пока не отпускают эту обиду", - отметил Ковач.

Ранее в правительстве Орбана заявили, что венгерские депутаты в обмен на ратификацию протокола о вступлении Швеции ждут от нее "заверений" о невмешательстве во внутреннюю политику Венгрии.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отреагировал, что Стокгольм не будет давать какие-либо обязательства Венгрии.

Венгрия и Турция остаются единственными из 30 стран НАТО, которые до сих пор не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс. Пока неизвестно, когда две страны могут это сделать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Венгрия Швеция Расширение НАТО

Статьи

4 шага к победе над РФ на энергетическом фронте: что должны сделать США и ЕС

Запад должен оставаться верным обещаниям и воплотить четыре важных шага для окончательного разгрома России на энергетическом фронте (укр.)
29 марта 2023 — Cветлана Романко, Олег Савицкий, Razom We Stand

Помощь от своих: как мигранты в Польше поддерживают украинскую экономику

Отъезд за границу огромного количества граждан рассматривается как огромный вызов для Украины. Однако в близкой перспективе украинская экономика даже выигрывает от миграции (укр.)
28 марта 2023 — Мария Кузенко, Миграционная платформа EWL

Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси

Российское ядерное оружие способно "законсервировать" режим Лукашенко, а одновременно – окончательно лишить белорусского диктатора самостоятельности.
28 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда