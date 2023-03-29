У Орбана объяснили, что не дают Швеции вступить в НАТО из-за проблем с моралью и уважением

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач назвал три причины, почему, по его мнению, парламент Венгрии прав, когда колеблется относительно вступления Швеции в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем блоге на сайте About Hungary.

Первой причиной Ковач назвал "постоянный подрыв отношений со стороны Швеции". Он напомнил недавние аргументы политического директора офиса премьер-министра Балаша Орбана, который заявлял, что представители Швеции неоднократно пытались ударить по Венгрии дипломатическим путем, чтобы навредить венгерским интересам.

"Существует задекларированное и открыто враждебное отношение, которое длилось годами, еще до нынешних событий", - убежден представитель правительства Орбана.

Второй аргумент, по словам Ковача, это "мнимое моральное превосходство" Швеции, которое, пишет он, "в лучшем случае вызывает смех".

"Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство и не его "деспотичный режим" открыто сожгли Коран посреди переговорного процесса по вступлению Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовало большое мусульманское государство", - написал спикер.

Третья причина, по словам Ковача, заключается в "недостатке уважения". В этом контексте он подчеркнул, что венгерское правительство считало необходимым отправить парламентскую делегацию в Швецию, чтобы обсудить вопросы, которые беспокоят Будапешт.

"Однако шведскому правительству, похоже, просто безразлично. По данным издания Politico, шведские чиновники расценили усилия Венгрии по примирению как "тактику шантажа", заявив, что поддаться на такие попытки равнозначно уплате "выкупа", - написал Ковач.

По его словам, "шведы должны начать менять свой тон".

"Время не ждет, и, поскольку безопасность региона висит на волоске, в интересах всех было бы, чтобы шведы начали поддерживать наши общие цели. Но, похоже, они пока не отпускают эту обиду", - отметил Ковач.

Ранее в правительстве Орбана заявили, что венгерские депутаты в обмен на ратификацию протокола о вступлении Швеции ждут от нее "заверений" о невмешательстве во внутреннюю политику Венгрии.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отреагировал, что Стокгольм не будет давать какие-либо обязательства Венгрии.

Венгрия и Турция остаются единственными из 30 стран НАТО, которые до сих пор не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс. Пока неизвестно, когда две страны могут это сделать.