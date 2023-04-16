Италия преодолела зависимость от российского газа - министр энергетики

Италия с начала полномасштабной войны России против Украины смогла найти альтернативные источники газа и избавилась от зависимости от российского "голубого топлива".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Corriere della Sera заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин.

"Если раньше Россия удовлетворяла 40% наших потребностей в газе, то сегодня мы получаем чуть более 10%. Таким образом, мы преодолели нашу зависимость от Москвы", – констатировал чиновник.

Он добавил, что Италия взамен увеличила импорт газа по трубопроводу с Востока с помощью Трансадриатического газопровода, а также из Африки благодаря новым соглашениям с Алжиром и Ливией.

"Но настоящей гарантией являются регазификаторы (установки по преобразованию сжиженного природного газа в газообразную форму – ред.), которые позволят нам покупать газ по лучшей цене в мире", – отметил Пикетто.

Также, по его словам, Италия будет полагаться на возобновляемые источники энергии и атомные электростанции.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо ранее объявлял, что страна планирует положить конец своей зависимости от российского газа до конца этого года.

Итальянская государственная компания Eni рассчитывает избавиться от зависимости от "Газпрома" в 2024 году.