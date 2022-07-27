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Италия рассчитывает стать полностью независимой от российского газа в 2024 году

Среда, 27 июля 2022, 21:08

Италия рассчитывает полностью отказаться от российского газа в 2024 году.

Как сообщает ANSA, об этом заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани, пишет "Европейская правда".

"Добавив меры сбережения и новых поставщиков, со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил министр.

Он рассказал, что ближайшая цель – пройти холодный сезон 2022-2023 годов, задействовав меры сбережения и диверсификации.

Итальянская компания Eni в среду получила от "Газпрома" предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн ​​кубометров по сравнению с 34 млн в последние дни.

Напомним, Германия подтвердила сокращение газоснабжения через "Северный поток" до 20% мощности.

Представитель правительства заявила, что в этом видят демонстрацию силы со стороны РФ, несмотря на ссылку "Газпрома" на технические причины.

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Война с РФ Энергетика Италия

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