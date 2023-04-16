ЕС осудил испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу вечером осудил последние испытания Северной Кореей новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом говорится в заявлении Борреля, которое цитирует "Европейская правда".

По словам главного дипломата ЕС, неоднократные демонстрации Северной Кореей намерения продолжать разработку средств доставки оружия массового уничтожения угрожают международному миру и безопасности.

"КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, которые нарушают резолюции Совета безопасности ООН и безрассудно эскалацию военной напряженности в регионе", – подчеркивается в его заявлении.

Боррель подчеркнул, что единственным жизнеспособным путем к миру и безопасности на Корейском полуострове является отказ Пхеньяна от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, а также прекращение ракетных и ядерных программ.

"ЕС вновь призывает международное сообщество отреагировать единым и решительным образом, чтобы поддержать международную архитектуру нераспространения и не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в регионе со стороны КНДР", – добавил он.

В пятницу Северная Корея заявила, что провела испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" с целью "радикального усиления" потенциала ядерной контратаки страны.

Новая модель баллистической ракеты вызвала испуг на севере Японии, где жителям было приказано укрыться в укрытия. По словам южнокорейских военных, ракета пролетела около 1000 км. Они назвали запуск "серьезной провокацией".

Разработка твердотопливной МБР уже давно рассматривается как ключевая цель для Северной Кореи, поскольку это может помочь ей быстрее развертывать ракеты во время войны.