Нидерланды выделяют Украине 100 млн евро на поддержку фермеров и подготовку к зиме

Через механизм Всемирного банка Нидерланды выделяют 100 миллионов евро на гарантии для финансирования сельскохозяйственного бизнеса в Украине, а также на генераторы, чтобы помочь стране пережить предстоящую зиму.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP, такое на весеннем собрании Всемирного банка в Вашингтоне объявила министр внешней торговли и развития Нидерландов Лише Шрайнемахер.

По ее словам, помощь в 100 миллионов евро – это первое конкретное выполнение 2,5 миллиардов евро, которые Нидерланды пообещали Украине в начале этого года на поддержку восстановления и большая часть которой будет потрачена на военную поддержку.

"40 миллионов евро будут использованы специально для сельскохозяйственных компаний, чтобы они все еще могли покупать зерно в этом сезоне или заменить сельскохозяйственное оборудование, которое было уничтожено", – отметила Шрайнемахер.

Она указала, что это поможет не только украинскому аграрному сектору, но и глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.

Остальные средства из 100 миллионов евро предназначены для закупки генераторов, а также для других целей – например ремонта дорог. Шрайнемахер не смогла сказать, на что именно пойдет больше средств, и отметила, что приоритетом для Нидерландов является гражданское разминирование.

В прошлом году Нидерланды согласовали пакет в 2,5 миллиарда евро на помощь Украине на 2023 год.

В начале апреля правительство страны объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине на общую сумму в 274 миллиона евро, который содержит военную и гуманитарную помощь.