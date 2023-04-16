Папа Франциск на Пасху помолился, чтобы Украина и Россия достигли мира 

Папа Римский Франциск в обращении к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vatican News.

Папа отметил, что вспоминает о "наших братьях и сестрах в России и Украине", которые сегодня празднуют Пасху.

"Пусть же господь будет с ними и поможет им достичь мира!" – попросил он.

Понтифик призвал скорбеть по поводу зверств войн, продолжающихся сейчас в мире, и молиться за жертв, "прося бога, чтобы мир больше не переживал ужас насильственной смерти от рук человека".

Напомним, в своем пасхальном послании к миру 9 апреля Папа Римский попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.

Вместе с тем, на этой неделе Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие, для решения политических разногласий.