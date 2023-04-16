Папа Франциск на Великдень помолився, щоб Україна і Росія досягли миру 

Папа Римський Франциск у зверненні до християн, які святкують Великдень 16 квітня, помолився за те, щоб Україна і Росія досягли миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vatican News.

Папа зауважив, що згадує про "наших братів і сестер в Росії та Україні", які сьогодні святкують Великдень.

"Нехай же господь буде з ними і допоможе їм досягти миру!" – попросив він.

Понтифік закликав сумувати з приводу звірств воєн, що тривають нині у світі, та молитися за жертв, "просячи бога, щоб світ більше не переживав жах насильницької смерті від рук людини".

Нагадаємо, у своєму великодньому посланні до світу 9 квітня Папа Римський попросив росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну.

Разом з тим, цього тижня Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю, для вирішення політичних розбіжностей.