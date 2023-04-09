Папа Римский помолился за мир в Украине и попросил бога "пролить свет" на россиян

Папа Римский Франциск в своем Пасхальном послании к миру в воскресенье попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

86-летний Франциск возглавил торжественную пасхальную мессу на солнечной площади Святого Петра после того, пропустил службу на открытом воздухе в пятницу в качестве меры предосторожности после его госпитализации по поводу бронхита в конце марта.

Ковер из 38 000 цветов, подаренных Нидерландами, устелил площадь к самой важной и самой радостной дате в церковном литургическом календаре.

Но традиционная помпезность и священное пение уступили место современным реалиям. Позже Франциск поднялся на центральный балкон базилики Святого Петра, чтобы произнести свое ежегодное послание "Urbi et Orbi" ("Городу и миру") и благословение, обратившись к толпе, которая, по оценкам Ватикана, насчитывала около 100 000 человек.

Там, с того самого места, где он впервые явился миру как Папа в ночь своего избрания в 2013 году, он говорил о "темноте и мраке, в котором слишком часто оказывается наш мир", и молился к Богу за мир.

"Помоги любимому украинскому народу на его пути к миру и пролей свет Пасхи на народ России", - сказал он.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, Франциск по меньшей мере дважды в неделю называет Украину и ее народ "мучениками" и использует такие слова, как агрессия и зверства, чтобы описать действия России.

В воскресенье он попросил Бога "утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны, и даровать, чтобы пленные могли вернуться живыми и здоровыми к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, чтобы они стремились положить конец этой войне и всем конфликтам и кровопролитию в нашем мире".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование решением Ватикана вспомнить рядом во время Крестного хода свидетельства украинского парня из Мариуполя и российского подростка, у которого несколько родственников, похоже, погибли или пропали в Украине в рядах сил РФ.