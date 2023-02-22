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Грузинские власти объяснили, почему не протестуют из-за встречи Лукашенко с "президентом" Абхазии

Среда, 22 февраля 2023, 19:10

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в провокационном поведении из-за того, что она требует более жесткой реакции из-за прямых контактов белорусского диктатора Александра Лукашенко с "президентом" Абхазии Асланом Бжанией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

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"Официальное заявление было сделано нашим министерством иностранных дел. Конечно, мы осуждаем встречу и так называемый "визит". Это наша позиция. В то же время для нас важно сохранить существующий сегодня статус-кво в плане непризнания. До сих пор Беларусь не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить это статус-кво", - заявил Кобахизе.

Он добавил, что "радикальная оппозиция" делает все наоборот и требует введения санкций, в частности запретить авиасообщение с Беларусью. "Мы не будем присоединяться к ним в таких провокациях", - сказал лидер "Грузинской мечты".

Накануне Лукашенко принял в Минске "президента" самопровозглашенной Абхазии Аслана Бжанию. А в сентябре 2022 года белорусский диктатор посетил Абхазию с "официальным визитом" без согласования с Тбилиси.

МИД Грузии в обоих случаях заявил о нарушении норм международного права и призвал белорусскую сторону соблюдать суверенитет и территориальную целостность Грузии, но никаких действий, кроме заявлений, предпринято не было.

Больше о визите Лукашенко в Абхазию читайте здесь: Атака на Грузию: зачем Путин отправил Лукашенко в оккупированную Абхазию.

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