ЕС на этой неделе обсудит запрет Польши и Венгрии на импорт зерна из Украины - Reuters

Послы стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят на этой неделе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и других продуктов питания из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает Reuters.

"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия предоставят определенные объяснения, а также будет реакция Еврокомиссии. Есть проблема, и мы ожидаем, что Еврокомиссия выступит с предложением по этому поводу...Посмотрим, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы", – сказал он.

Чиновник добавил, что этот вопрос поднимался на последнем саммите национальных лидеров ЕС, в частности, Словакией и Румынией.

Ранее стало известно, что Словакия временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.