Партия Орбана отказалась поддерживать арест Путина для суда в Гааге

Венгерская партия власти "Фидес" в среду провалила проект резолюции, которая бы призвала арестовать президента России Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС).

Об этом на пресс-конференции в среду объявила Агнес Вадаи – заместитель председателя партии "Демократическая коалиция", которая инициировала резолюцию, пишет "Европейская правда".

По словам Вадаи, венгерское правительство ранее говорило, что не сможет арестовать Путина, потому что хоть и ратифицировало Римский статут МУС, но не внедрило его в национальное законодательство. Но именно это предложение и отклонила партия "Фидес".

"Совершенно очевидно, что Виктор Орбан служит Владимиру Путину и не позволит арестовать российского президента, если тот приедет в Венгрию. Он служит Путину, покупая у него российский газ по очень высокой цене", – подчеркнула политик.

Вадаи добавила, что "Орбана интересует Путин и прибыль", а не судьба украинских детей, похищенных Россией – и именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хотя и говорил о мире, отклонил резолюцию.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Но ранее в администрации Орбана заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом.

Согласно венгерской правовой системе, у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента: Венгрия лишь формально одобрила Римский статут, но не изменила законодательство для его воплощения.

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