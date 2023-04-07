Пророссийская партия Болгарии собрала подписи для референдума против внедрения евро

Болгарская партия "Возрождение", известная пророссийской позицией, в пятницу подала необходимые подписи для проведения референдума об отсрочке введения в стране евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Возрождение" подало в парламент 590 тысяч подписей на 37 тысячах страниц с требованием отложить введение евро.

"Мы добьемся того, что осенью вместе с местными выборами состоится референдум", - заявил лидер "Возрождения" Костадин Костадинов.

По словам политика, вступление в еврозону - это "ловушка, из которой нет выхода".

"Уничтожение болгарского лева приведет к уничтожению сбережений болгарских граждан, к девальвации доходов и сбережений, и ликвидирует последний элемент независимой Болгарии - финансовую независимость нашей страны", - сказал он.

Также Костадинов, чья партия на последних выборах 2 апреля заняла третье место - лучшее за историю существования, выразил готовность к формированию правительства, если получит соответствующий мандат.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность, из-за которой в стране за последние два года состоялись четыре внеочередные выборы в парламент, а также несоответствие инфляционных критериев еврозоне.

В феврале в Еврокомиссии предположили, что Болгария может присоединиться к еврозоне с января 2025 года, если будет отвечать всем критериям вступления.