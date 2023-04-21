В Финляндии фиксируют все больше российских кибератак

Компании в Финляндии все чаще становятся объектами российских кибератак.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили на совместной пресс-конференции Агентство транспорта и связи Финляндии (Traficom) и Служба безопасности и разведки Финляндии (Supo), сообщает Yle.

Руководитель Supo Антти Пелттари отметил, что Россия все чаще пытается собирать разведданные в киберсфере. По данным ведомства российский кибершпионаж, направленный против Финляндии, превысил предыдущие уровни.

В службе сообщают, что Россия пытается использовать кибершпионаж, чтобы компенсировать уменьшение количества сотрудников разведки.

"Ежедневно Финляндия становится мишенью целого ряда киберугроз – от DDoS атак до утечки данных и попыток распространения вредоносного программного обеспечения", – сказала генеральный директор Traficom Кирси Карламаа.

В частности, жертвами кибератак стали финское информационное агентство STT, а также государственные учреждения, в том числе те, что связаны с критической инфраструктурой.

Кроме того, в Финляндии наблюдается рост хактивизма – групп, которые используют компьютерные системы для продвижения определенных идей.

Также выросло с использованием программ-шантажистов (Ransomware), которые требуют что-то у пользователей.

Но, несмотря на увеличение количества кибератак, маловероятно, что они смогут парализовать жизнедеятельность страны.

Напомним, 14 апреля немецкий оружейный концерн Rheinmetall подвергся кибератаке.

Кроме того, британское правительство предупреждало, что хакеры, которые поддерживают Россию, стремятся нарушить или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину государства ЕС все чаще становятся объектами кибератак российских хакеров.

В связи с этим Европейская комиссия объявила о плане противодействия растущим угрозам для кибербезопасности стоимостью 1,1 миллиарда евро, подчеркнув растущее беспокойство из-за серии громких хакерских атак.