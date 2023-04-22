Еврокомиссия и 5 стран ЕС в воскресенье продолжат переговоры об агроимпорте Украины

Переговоры между министрами сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии, которые пострадали от чрезмерного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, и заместителем председателя Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом возобновятся в воскресенье.

Об этом сообщила брюссельская корреспондентка польской радиостанции RMF FM, пишет "Европейская равда".

Идея заключается в том, чтобы заменить односторонние решения государств по украинскому аграрному импорту решением ЕС.

"Мы продолжаем наши контакты с целью быстрого поиска решения", – сказала радиостанции пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

Переговоры будут касаться расширения списка продуктов ЕС, которые Брюссель хочет запретить импортировать в эти государства. В него входят пшеница, рапс, кукуруза и семена подсолнечника. При этом разрешение на транзит этих продуктов планируют предоставить.

Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме к Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в этот список подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Брюссель дополнительно предложил 100 млн евро на поддержку фермеров в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Польша получит 39,3 млн евро, Румыния – 29,7 млн евро, Болгария – 9,7 млн евро, Венгрия – 15,9 млн евро и Словакия – 5,2 млн евро

Европейская комиссия передаст это предложение на утверждение странам ЕС.

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