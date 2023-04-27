Премьер Эстонии: Украина станет членом НАТО, но после завершения войны

НАТО способен стать реальной гарантией безопасности Украины, однако членство страны в Альянсе возможно только после завершения войны.

Об этом заявила глава эстонского правительства Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каллас на этой неделе посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, украинского президента больше всего беспокоят поставки боеприпасов и оружия, но также – вопрос вступления в НАТО и ЕС.

"Они (украинцы. – Ред.) подали заявку, и НАТО должно ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-то гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это членство в НАТО", – сказала Каллас в программе Ringvaade на телеканале ETV.

Она подчеркнула, что Эстония убеждает государства-члены в необходимости предоставить Украине четкую перспективу членства, но – после завершения войны.

"Со своей стороны мы пытаемся убедить союзников, почему такая четкая перспектива после окончания войны должна быть предоставлена Украине, чтобы эти сигналы были ясными. И, с другой стороны, мы говорим Украине, что они также должны сделать в своей риторике или действиях по убеждению, чтобы двигаться в этом направлении", – пояснила Каллас.

Напомним, на днях Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО.

Тем временем лидеры балтийских государств призвали обеспечить на саммите в Вильнюсе конкретный прогресс по вступлению Украины в НАТО.